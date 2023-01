"Sono stata picchiata da mio marito" denunciato 74enne | Sequestrate anche armi in suo possesso - Tuttoggi

La donna ha chiamato i carabinieri dopo l'ennesimo caso di maltrattamenti, reato per il quale l'uomo è stato denunciato | A titolo cautelativo i militari gli hanno portato via tutte le armi legalmente detenute

Non accenna a placarsi il triste fenomeno delle violenze domestiche in Altotevere. Stavolta un 74enne di Città di Castello è stato denunciato dai carabinieri proprio per le continue vessazioni nei confronti della moglie.

L’intervento è avvenuto la scorsa notte, quando al 112 è arrivata la segnalazione di una donna che chiedeva l’intervento dei carabinieri, perché “picchiata dal marito” a seguito di una lite.