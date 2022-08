"Piazza d'Arti", a Terni la kermesse di arte e artigianato artistico - Tuttoggi

"Piazza d'Arti": martedì 23 agosto 2022 la kermesse di arte e artigianato artistico a cura della Biblioteca Comunale di Terni.

Nata con l’obiettivo di promuovere la creatività locale, “Piazza d’Arti” offre agli artisti l’opportunità di fruire di spazi gratuiti di incontro e condivisione per conoscersi e farsi conoscere. L’appuntamento è in piazza della Repubblica e in piazza Solferino, a Terni.