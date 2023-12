"Piazza Clai Se Risveja" e "Al cinema", a Terni prodotti tipici e film da Natale a San Valentino - Tuttoggi.info

Sabato 16 e domenica 17 dicembre piazza Clai sarà animata da una mostra dei prodotti tipici a partire dalle 10.30.

Presentate il 12 dicembre scorso al caffè letterario della Bct due iniziative organizzate dal Comune di Terni: la prima edizione di “Piazza Clai se risveja”, in collaborazione con Chef Academy e Nuova Compagnia Teatro Città di Terni; la rassegna “Al cinema da Natale a San Valentino”.

“La nostra cucina tradizionale è uno spettacolo”

Sabato 16 e domenica 17 dicembre, dunque, piazza Clai sarà animata da una mostra dei prodotti tipici a partire dalle 10.30, e dalle 17 alle 19.30 dalla Nuova Compagnia Teatro Città di Terni con la rappresentazione “La nostra cucina tradizionale è uno spettacolo”. Domenica pomeriggio, invece, uno show cooking con la partecipazione dello chef stellato Matteo Lagrimino insieme allo chef resident Matteo Barbarossa.

Attori del teatro vernacolare per presentare i prodotti

“Si tratta di un evento fortemente voluto per promuovere la cultura diffusa delle nostre tradizioni, delle quali fa parte anche la cucina”, afferma la consigliera di Alternativa Popolare Roberta Trippini. “Non si tratta semplicemente di una mostra-mercato: il valore aggiunto sta nel coinvolgimento di attori del teatro vernacolare che presenteranno i prodotti interagendo con il pubblico e accompagnando i cittadini dal centro verso la piazza”.

“Al cinema da Natale a San Valentino

La rassegna cinematografica “Al cinema da Natale a San Valentino”, invece, prevede 6 spettacoli, 3 in programma per Natale e 3 per San Valentino, tutti a ingresso libero con prenotazione al Citiplex Politeama Lucioli.

In cartellone, il 21 dicembre alle 16.30, “Gli Aristogatti”, il 28 dicembre “Dumbo” e il 3 Gennaio “Pinocchio”, sempre alla stessa ora. La prenotazione è possibile a partire dal 19 dicembre.

Per san Valentino, in programma, per il 26 gennaio alle 21, “Colazione da Tiffany”, per il 2 febbraio “Love Story”, per il 9 febbraio “Pretti Woman”.