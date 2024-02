Piazza 40 Martiri "Basta isterismi, lavori su giardini piccoli fatti da professionisti" - Tuttoggi.info

La vicesindaco Tasso torna ancora sulle polemiche riguardanti il verde dei giardini piccoli "Conserveremo assetto generale dell'area ma dobbiamo intervenire anche qui" | Presentata denuncia una pianta "sparita" dal cantiere

I lavori di Piazza 40 Martiri a Gubbio, in particolare quelli tuttora in corso ai Giardini piccoli, continuano a far discutere. La vicesindaco e assessore all’Urbanistica Alessia Tasso è infatti dovuta tornare (ancora una volta) sulla questione, soprattutto dopo che nell’area del cantiere è “sparito” pure un albero.

Tasso “Isterie non accettabili, rispetto per chi lavora”

“Ritengo che le preoccupazioni dei nostri cittadini siano fondamentali e sempre legittime – ha esordito – ma le isterie non sono sinceramente accettabili! Stiamo parlando di interventi di importanza strategica elevatissima, con investimenti importanti e attività commerciali che già stanno subendo i disagi del cantiere. Non si può mettere a rischio questi lavori né rallentarli e ci vuole grande rispetto, perché tutte le persone che fanno parte di questo progetto sono professionisti, formati e seri, che lavorano nel rispetto delle regole. Non c’è nessuna improvvisazione né nessuna volontà di mettere in difficoltà qualcuno”.

“Assetto generale giardini sarà conservato ma dobbiamo intervenire anche qui”

Tasso è quindi tornata a fornire ulteriori precisazioni, “necessarie visto che viene messa in dubbio la competenza di chi lavora”: “L’intervento è volto alla conservazione dell’assetto generale dei Giardini piccoli, inteso come alberature e spazi verdi esistenti, ma questo non significa che noi non interverremo affatto su quell’area. E’ chiaro che se serve dobbiamo effettuare scavi per far passare un cavo oppure spostare alberi da un punto ad un altro (senza eliminarli). Abbiamo presentato un progetto che vuole riqualificare quella zona, ridarle qualità ma soprattutto renderla viva, vivibile e fruibile. Chiaramente interverranno imprese altamente specializzate nel settore, con tutte le certificazioni e autorizzazioni del caso. L’intervento è svolto da professionisti non da cialtroni o improvvisati“.

Il “furto” dell’albero “Intollerabile”

Poi il vicesindaco ha parlato del recente episodio che ha visto qualcuno introdursi nel cantiere dei giardini piccoli – dov’erano in corso proprio lavori di spostamento di due piante all’interno dell’area verde centrale – e portarsi via un albero: “Vi rendete conto di cosa stiamo parlando? E’ chiaro che il direttore dei lavori e amministrazione sporgeranno denuncia. Qui siamo a livelli al di sopra della tollerabilità”.

Unica modifica sarà uno spazio pavimentato di 4 metri quadri

“La parte centrale verde delle 4 aiuole – ha poi aggiunto – verrà rimossa perché non è una parte significativa nel disegno dei Giardini ed è di ostacolo alla vivibilità della zona: al suo posto verrà realizzata una pavimentazione drenante assolutamente compatibile con la presenza del verde. Non sarà fatta nessuna cementificazione ma verrà soltanto ampliato uno spazio pavimentato di appena 4 metri quadri, l’unico vero intervento che verrà fatto nei giardini piccoli”.

“Nostra intenzione è salvaguardare il verde non eliminarlo”

“E’ nostra intenzione salvaguardare e ampliare il verde non eliminarlo – ha ribadito il sindaco Filippo Stirati – Vogliamo una riconsiderazione urbanistica di piazza 40 martiri, rendendola un luogo vivibile, sostenibile e ripensandone assetti, mobilita e parcheggi. I giardini restano un nostro patrimonio inalienabile”. Il primo cittadino, infine, ha dato appuntamento a tutti i cittadini al prossimo 9 marzo, per un incontro pubblico durante il quale verranno dati tutti i dettagli sulla futura Piazza 40 Martiri. Saranno presenti l’amministrazione comunale, gli esperti e consulenti dell’Ancsa e gli organi di informazione.