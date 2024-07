Piazza 40 Martiri, al via nuova fase di lavori in zona San Francesco | Come cambia la viabilità - Tuttoggi.info

Mentre stanno per essere completate le opere ai giardini piccoli (lo saranno entro fine luglio-primi di agosto), parte oggi una nuova fase in zona Giardini grandi

E’ iniziata questa mattina (mercoledì 3 luglio) una nuova fase dei lavori in Piazza 40 Martiri, a Gubbio, con un ulteriore cantiere nei pressi della Chiesa di San Francesco, la cosiddetta zona dei “Giardini grandi”.

Il Settore Polizia Municipale, di conseguenza, ha comunicato alcune inevitabili modifiche alla viabilità. Eccole di seguito:

i veicoli in ingresso da Largo di Porta Marmorea potranno proseguire verso la piazza percorrendo il tratto antistante le Logge, per poi uscire da Porta Ortacci o dirigersi in Via Cavour quando consentito;

i veicoli provenienti da Via della Repubblica dovranno proseguire a destra verso la piazza percorrendo il tratto antistante le Logge, per poi uscire da Porta Ortacci o dirigersi in Via Cavour quando consentito ;

è ripristinata la sosta nel lato dei giardini grandi dalla parte del vecchio ospedale ;

; l’accesso al parcheggio retrostante l’edicola è consentito da Via Mazzatinti.

Proseguono dunque i lavori in Piazza 40 Martiri, iniziati a novembre 2023 grazie al progetto a “step” finanziato con i 5 milioni di euro derivanti dal Pnrr. Il termine previsto per l’intera opera – ricordiamo – è la primavera 2025.

Nell’area dei Giardini piccoli le opere sono in fase di ultimazione e termineranno tra fine luglio e primi di agosto mentre il nuovo cantiere di fronte a logge e monumento – dove sono già stati rifatti i sottoservizi – si fermerà circa 10 giorni durante la settimana di Ferragosto. La pavimentazione dell’intera piazza sarà in pietra serena, materiale già presente in molte parti del centro storico. Il mercato settimanale, ovviamente, continuerà a svolgersi nella nuova sede di via del Teatro Romano e in parte del parcheggio ex seminario.