Piatto di Sant'Antonio 2024, presentato il programma delle iniziative - Tuttoggi.info

Santa Maria degli Angeli pronta a festeggiare il patrono cittadino

Tutto pronto per il Piatto di Sant’Antonio 2024, il cui programma è stato presentato venerdì a Santa Maria degli Angeli, nel corso di una partecipatissima conferenza stampa che ha segnato il ritorno alla normalità dopo gli anni difficili della pandemia. Ad organizzare le iniziative la Prioranza 2024, composta da David Ascani, Francesco Bazzucchi, Gianluca Cagliesi, Aldo Campelli, Roberto Falce, Giuliano Paparelli, Stefano Pastorelli, Roberto Pierotti, Osvaldo Sensi, Giulio Sportolaro, Antonio Tardioli, Francesco Tomassini.

Alla conferenza era presente tra gli altri il sindaco Stefania Proietti – “Il Piatto è un momento importante non solo per la comunità di Santa Maria degli Angeli ma per tutta la Città e per i territori limitrofi, e ci auguriamo che alla grande festa in piazza, in grado di unire la comunità civile e quella religiosa, ci siano cittadini, turisti, grandi e piccoli” – e non sono mancati i saluti della presidente della Regione, Donatella Tesei, che ha ringraziato “i Priori Serventi, l’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio e tutti coloro che si adoperano durante l’anno per permettere che le celebrazioni avvengano al meglio, ancor di più in questa edizione in cui si tornerà alla completa normalità. Mi auguro di poter riuscire ad essere presente, a gennaio prossimo, per ringraziarvi di persona e per onorare insieme a voi il Santo Patrono”.

Le iniziative del Piatto di Sant’Antonio 2024 partono venerdì 12 gennaio alle 20 con l’apertura della Tavernetta e della Taverna dei Priori, dove alle 20 di sabato 13 gennaio si terrà una serata di solidarietà. Domenica 14 gennaio dalle 9 la mostra delle carrozze storiche in Piazza Garibaldi, alle 11 nel sagrato inferiore della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la manifestazione cinofila a cura dell’associazione “I lupi dell’Umbria”. Mercoledì 17 gennaio alle 10 all’auditorium della scuola Alessi l’investitura dei Priorini e alle 17 nel sagrato inferiore della Basilica Papale il “Focaraccio di Sant’Antonio” a cura dei Priori Entranti. Venerdì 19 gennaio alle 20 alla Taverna dei Priori la serata delle Prioranze e l’investitura dei Priori Entranti che serviranno il Piatto nel 2025, mentre sabato 20 gennaio dalle 16 alla Tavernetta di Piazza Garibaldi ci sarà l’accoglienza delle comunità antoniane con le quali sono stati stipulati Patti di Amicizia.

Domenica 21 gennaio è il giorno clou del Piatto di Sant’Antonio 2024: dopo il raduno delle prioranze e il corteo, la messa con l’investitura dei Priori entranti che saranno i Serventi del prossimo anno, la processione solenne per le vie del paese con la benedizione solenne degli animali e del pane offerto dai Priori Serventi. Nel pomeriggio alle 16,30 al teatro Lyrick lo spettacolo della scuola “Patrono d’Italia” e alle 21 nella Taverna dei Priori l’estrazione dei biglietti della lotteria. Svelata anche l’opera dell’artista Giovanni Perna, la bottiglia del vino del Piatto di Sant’Antonio 2024 e l’etichetta, e il piatto in ceramica.