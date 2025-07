Piastri e la penalità nel Gp di Silverstone, cos'è successo - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Lando Norris vince il Gp di Silverstone, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, ma a far discutere al traguardo è la penalità di dieci secondi al compagno di squadra Oscar Piastri, retrocesso al secondo posto dopo aver dominato quasi tutta la gara. Un episodio che potrebbe pesare nell’ottica della corsa al titolo, visto che ora il britannico ha solo 8 punti di ritardo dal leader del Mondiale (226 contro i 234 dell’australiano).

Il Gp di Silverstone ha regalato spettacolo, colpi di scena ed è stato caratterizzato da pioggia, incidenti e diversi ingressi in pista della safety car. In uno di questi è arrivato l’episodio costato la vittoria a Oscar Piastri, con 10 secondi di penalità da scontare in pista. Notato inizialmente per una segnalazione della Red Bull, per una presunta irregolarità nella ripartenza dopo il regime di safety, l’australiano è stato messo sotto investigazione e quindi penalizzato per una frenata pesante.

“A quanto pare non si può più frenare dietro alla safety car – ha spiegato Piastri a fine gara -. Lo avevo fatto anche nei giri prima, ma non voglio dire troppo per evitare altri problemi. Silverstone mi piace ancora, anche se non è andata bene oggi”.