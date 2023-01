“Noi siamo assolutamente non condizionati da quelle che sono le vicende della gestione del detenuto Cospito, non ci faremo condizionare dai fatti, il percorso del 41 bis procederà come deve”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della conferenza stampa sul caso Cospito.

sat/mgg/gtr (Fonte video: Presidenza del Consiglio)