TORINO (ITALPRESS) – “Sono procedimenti in corso di cui è sempre bene non parlare pubblicamente con semplificazioni. Credo che siano casi diversi che sono al vaglio delle autorità competenti, quindi mi rimetterei a questo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, se come per il caso di Bari, anche a Torino servano degli ispettori.

xb2/sat/red