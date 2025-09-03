Piantedosi "Dalla Chiesa è un esempio per tutti noi" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – "Dalla Chiesa è stato un servitore dello Stato che non solo ha sacrificato la propria esistenza per l'affermazione dei principi di democrazia, libertà e legalità, ma ha lasciato un messaggio che vive ancora in questi anni e di cui abbiamo tanto bisogno. Il nostro paese è cambiato, ma anche la criminalità organizzata è cambiata. Il metodo Dalla Chiesa è fatto di ostinazione, dedizione e affermazione di un mondo più libero e giusto: lui è un esempio per tutti noi, non solo per chi doverosamente afferma i valori di legalità. La mafia di oggi uccide di meno, ma non per questo è meno pervasiva e pericolosa per i nostri valori democratici, perché fa affari e inquina i circuiti legali dell'economia e delle istituzioni". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine della cerimonia per il 43esimo anniversario dell'eccidio di via Carini, a Palermo, in cui persero la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'autista Domenico Russo.