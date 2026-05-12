Piantedosi a Tirana incontra l’omologo albanese “Ottima collaborazione” - Tuttoggi.info

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Piantedosi a Tirana incontra l’omologo albanese “Ottima collaborazione”

ItalPress

Piantedosi a Tirana incontra l’omologo albanese “Ottima collaborazione”

Mar, 12/05/2026 - 16:32

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ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi a Tirana l’omologo albanese Besfort Lamallari. Nel corso del colloquio è stata sottolineata “l’ottima collaborazione tra i due Paesi sui vari temi della cooperazione di Polizia e del contrasto all’immigrazione irregolare – spiega il Viminale in una nota -. I due ministri si sono confrontati soprattutto sugli sviluppi futuri del Protocollo Italia-Albania, anche in vista dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti europei in materia di migrazione e asilo, condividendo l’opportunità di proseguire sulla cooperazione avviata, che ha costituito un modello innovativo apprezzato dai principali Paesi europei, e che costituisce un elemento caratterizzante dell’amicizia tra i due Paesi”.
Il ministro Piantedosi ha confermato che “l’Italia continuerà a sostenere attivamente l’Albania nel percorso di adesione alla UE”, e ha espresso “soddisfazione per l’ottima collaborazione raggiunta anche dalle squadre di investigazione congiunte delle Forze di Polizia, sulle iniziative di contrasto alle organizzazioni criminali transnazionali e ai narcotrafficanti. “L’amicizia tra i nostri Paesi – ha concluso Piantedosi – ha radici profonde e si è consolidata grazie a un dialogo costante ulteriormente rafforzato negli ultimi anni dalla sintonia tra i nostri Premier”.

– Foto ufficio stampa ministero dell’Interno –

(ITALPRESS).

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