Piano regolatore generale, al lavoro verso la revisione - Tuttoggi

Partito il cammino a Piegaro verso la revisione del Piano Regolatore Generale. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Ferricelli ha pubblicato nelle settimane scorse un avviso pubblico per la presentazione delle richieste di modifica al vigente Prg, in vista appunto della redazione della variante generale.

I cittadini interessati hanno tempo per inoltrare le proprie istanze fino al 17 agosto 2020.

Potranno essere presentate a mano presso l’Ufficio protocollo, secondo gli orari e le modalità indicate nel sito istituzionale, oppure tramite raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Piegaro, Piazza Matteotti 7, 06066 Piegaro (PG), oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.piegaro@postacert.umbria.it.

Tale avviso, unitamente al fac simile della istanza, sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.piegaro.pg.it.

“Dal 2005, anno dell’approvazione del Piano regolatore – commenta il sindaco Ferricelli – è arrivato il tempo tempo di una revisione dello strumento urbanistico per rispondere alle nuove esigenze dei cittadini e della società. Sarà una revisione – spiega – che terrà conto delle linee guida che l’Urbanistica negli ultimi anni ha formulato, dall’incentivazione del minor consumo possibile di suolo al completamento delle aree già edificate, dall’attenzione ai centri storici al rispetto per le matrici ambientali, cercando di andare incontro alle esigenze dei cittadini. Segnerà anche, ci auguriamo, la ripartenza del settore economico dell’edilizia che speriamo sarà interessato a breve dagli incentivi del Governo in materia di recupero e miglioramento sismico ed energetico dell’edificato esistente”.