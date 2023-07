Piano fascista contro magistrati, ai domiciliari avvocato folignate

Si tratta del 91enne Stefano Menicacci, difensore di Delle Chiaie

E’ finito ai domiciliari Stefano Menicacci, 91enne avvocato di origine di Foligno. L’inchiesta è della Dia di Caltanissetta che ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari per Menicacci e Domenico Romeo. L’accusa è false informazioni a pubblico ministero aggravate dall’aver mentito in un procedimento per strage.

Dalle intercettazione sarebbe emersa l’intenzione della costituzione di un Osservatorio dell’attività della magistratura, del quale avrebbero fatto parte componenti occulti per colpire alcuni magistrati non graditi. Menicacci è un ex deputato missino e storico difensore dell’eversore nero Stefano Delle Chiaie.



Menicacci venne indagato anche nell’inchiesta sui cosiddetti Sistemi Criminali della Procura di Palermo, poi archiviata, su un presunto golpe che avrebbe visto protagonisti negli anni ’90, in un tentativo di destabilizzazione del Paese, Cosa nostra, massoneria deviata, pezzi di Stato ed eversione nera.