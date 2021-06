“Sono oltre 66 i milioni che abbiamo destinato alle attività estive delle scuole in Sicilia. C’è stata una risposta molto ampia e corale al piano estate del Governo nazionale con attività che non soltanto servono e serviranno per il recupero delle competenze, ma anche al recupero della socialità”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a Catania, a margine della visita all’istituto nautico “Duca degli Abruzzi”.

