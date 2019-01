Piano cimiteri Corciano, in arrivo il progetto di ampliamento di San Mariano

“Il Cimitero di San Mariano necessita assolutamente di un urgente intervento, perché i loculi sono esauriti“

Così l’Assessore ai LL.PP. del Comune di Corciano, Francesco Mangano, nel sottolineare che l’amministrazione sta proseguendo nell’attuazione del Piano cimiteriale. Dopo, infatti, l’appalto dei lavori per l’ampliamento del cimitero di Chiugiana ed in attesa di avviare anche l’opera di recupero nel cimitero di Solomeo, è giunto in fase di arrivo il progetto per l’ampliamento del Cimitero di San Mariano.

L’Assessore spiega che è stata completata la parte architettonica del nuovo progetto, che sarà eseguito su fondazioni già esistenti, mentre è in fase di completamento la parte strutturale. “Il nuovo progetto – ribadisce – prevede una spesa di 140 mila euro per la realizzazione di 80 loculi, che senza dubbio consentiranno al Comune di dare risposte immediate alle tante richieste che provengono dai cittadini”.

L’ampliamento del cimitero di San Mariano si è reso possibile grazie all’utilizzo di risorse finanziarie proprie, in buona parte derivanti dal ribasso d’asta di altri lavori e dalla vendita delle ultime cappelle funerarie. Mangano fa anche il punto sullo stato di attuazione del Piano, a cominciare dal recupero e manutenzione straordinaria del cimitero di Solomeo: “La vendita dei loculi permetterà di reperire i fondi residui per altri interventi, a cominciare dal cimitero di Solomeo, un progetto già finanziato con 40 mila euro in bilancio. Cercheremo di seguire il Piano predisposto questa estate con l’obiettivo di sanare anche altre situazioni importanti, tra cui la viabilità di accesso, l’igiene e la pulizia, le condizioni strutturali. Sappiamo che su questi temi occorre uno sforzo maggiore, ma passo dopo passo sono certo che nel lungo periodo tante problematiche saranno risolte o per lo meno significativamente ridotte.”