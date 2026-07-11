Pianisti rampanti al Green Music Festival, nel weekend ecco Alessio Pedini e la cinese Jia Lì - Tuttoggi.info

Per gli appassionati umbri del pianoforte si prospetta un weekend ad alto impatto emotivo. Tutto merito della decima edizione del Green Music Festival che per l’ennesimo weekend in musica, mantenendo la sua formula ad ingresso gratuito, ha deciso di offrire al pubblico le performance di due giovani artisti davvero d’eccezione. Il maestro Maurizio Mastrini e l’associazione “I Mastri Musici” che organizzano l’evento si sono infatti assicurati la partecipazione di due artisti sì giovani ma già in rampa di lancio. Così, c’è attesa per l’evento di sabato 11 luglio, nel suggestivo scenario del Lago di Pietrafitta per il doppio appuntamento che vedrà esibirsi in un’accattivante sequenza la concertista cinese di fama internazionale Jia Li e Alessio Pedini. Nella prima parte il giovane pianista perugino, dimostrerà come la formazione classica possa unirsi ad una curiosità viva per il linguaggio jazz – genere particolarmente sugli scudi in questi giorni in Umbria – coltivando una poetica musicale personale e in continua evoluzione. Del resto, dopo gli studi al Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia e le esperienze di perfezionamento con maestri come Beatrice Rana e Alexander Malofeev, Pedini ha saputo distinguersi per sensibilità interpretativa e talento compositivo.

Al suo concerto, intitolato “Pianismo a confronto”, farà seguito quello della talentuosa Jia Li, attiva tra Europa, Asia e Americhe interpretando brani di musica classica e crossover. L’artista cinese si è esibita in prestigiose sale in giro per il mondo, distinguendosi per eleganza interpretativa e sensibilità artistica. Apprezzata per stile raffinato e indiscussa versatilità, unisce il grande repertorio classico a progetti musicali contemporanei e multidisciplinari. Quest’ultima, tuttavia in solitaria, concederà il bis nell’appuntamento di domenica 12 luglio a Massa Martana, presso il Percorso Rupe con inizio alle ore 19.

Ma il weekend del Green Music Festival, che ribadisce la costante ricerca della sostenibilità totale sfruttando un sistema energetico di ultima generazione completamente basato sull’energia proveniente da pannelli solari per realizzare le singole tappe in giro per la regione, vivrà anche di un altro importante appuntamento: quello in programma sempre sabato 11 alla Tenuta Poggiovalle, nel comune di Fabro (inizio alle 18.15 ad ingresso libero con info e prenotazioni anche in questo caso al 351/9344354 o alla mail prenotazioni@mastrini.com).

A proporre un affascinante repertorio che va dal Barocco al XX secolo e comprende compositori che hanno saputo valorizzare al meglio questa raffinata combinazione timbrica, sarà l’Alena & Josep Duo. Provenienti dalla Spagna e segnatamente da Girona, Alena Tikhmanovich (violoncello) e Josep Manzano (chitarra) vantano un’importante attività concertistica alle spalle che combina le sonorità complementari (rispettivamente) di violoncello e chitarra in un incontro sofisticato e virtuosistico, in cui la tecnica è messa al servizio dell’espressività. Autentici valori aggiunti per la qualità del Green Music Festival che, giova ricordare, gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e del sostegno di Ministero della Cultura, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Umbria, Assemblea Legislativa della Regione Umbria, GAL Trasimeno-Orvietano, Camera di Commercio dell’Umbria, Provincia di Perugia, Fondazione Perugia, ENIT e FAI.