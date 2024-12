ROMA (ITALPRESS) – Nella decima puntata di Pianeta Donna, il nuovo format dell’Italpress che ha come protagoniste le donne, Carola Salvato dialoga con Cristina Risciotti, vicepresidente GWPR e Business Advisor Head of Corporate OmnicomPR, e con Chiara Gnocchi, Head of Communication & Patient Engagement Novartis Italia.

