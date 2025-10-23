 Pianeta donna - Puntata del 23/10/2025 - Tuttoggi.info
Pianeta donna – Puntata del 23/10/2025

ItalPress

Gio, 23/10/2025 - 12:03

MILANO (ITALPRESS) – Nella ventisettesima puntata di Pianeta Donna, format dell’Italpress che ha come protagoniste le donne, Carola Salvato dialoga con Sharon Cittone, Founder & CEO of Edible Planet Ventures, e Andrea Carolina Striglio, biologa nutrizionista specializzata in Nutrizione Sportiva, laureata in Scienze Motorie.
Temi della puntata la longevità, la qualità dell’alimentazione, e l’importanza di una nutrizione corretta nello sport.

sat/gsl

