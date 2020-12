Piaggio, per Forbes Vespa Primavera e Beverly tra scooter del 2021 - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “I cinque scooter del 2021”, questa la classifica pubblicata dalla prestigiosa testata economica statunitense Forbes sul suo sito, e due dei cinque modelli indicati appartengono al Gruppo Piaggio. Si tratta del nuovo Beverly appena lanciato, e della Vespa Primavera 50. Del nuovo Beverly Forbes esalta il recente restyling, che è intervenuto sia sulle linee sia sulla tecnologia. Un punto a favore è la versatilità del mezzo, adatto per agili spostamenti in città come per tratti di autostrada. I due motori a quattro tempi raffreddati a liquido di 300 e 400 cc sono più potenti delle precedenti unità, offrendo maggiore spunto in accelerazione. Anche per Vespa 50 il giornalista sottolinea l’ammodernamento apportato, capace al contempo di rinnovare le linee e la tecnologia di Vespa ma mantenendone inalterato l’heritage che la contraddistingue. Molto apprezzata la nuova strumentazione, le luci a led e le performance del motore (bassi consumi ed emissioni), oltre alle rifiniture cromate e alle ruote da 12 pollici, adatte anche a strade dissestate. Un autentico omaggio al Gruppo Piaggio e ai suoi prodotti, un autorevole endorsement che fa ben sperare per il successo commerciale dei suoi veicoli negli Usa.

(ITALPRESS).