Peugeot e-208, 100% appagante e rispettosa dell’ambiente - Tuttoggi

Piacere della guida e rispetto per l’ambiente. Questa la tipologia di automobili proposte dal marchio Peugeot. Il marchio del Leone ha infatti sviluppato il concetto di mobilità elettrificata a 360°, senza trascurarne alcun aspetto. Tra i modelli che incarnano questa filosofia annoveriamo e-208, una vettura disponibile anche con motorizzazione 100% elettrica che si rivela appagante nelle più svariate condizioni di guida. Il tessuto urbano, per sua natura intrinseca, è innervato di continue sollecitazioni, meccaniche e fisiche, che possono rivelarsi molto impegnative, sia per il guidatore che per l’auto. Ed è proprio in questo contesto che può esprimere appieno il proprio potenziale. Il silenzio generato dalla motorizzazione elettrica rappresenta una rivoluzione sotto il profilo delle percezioni vissute alla guida, incrementando ulteriormente il confort di bordo. Il motore elettrico è in grado di sprigionare 136 CV e 260 Nm di coppia massima, valori che vengono erogati in maniera pressochè istantanea, a tutto vantaggio di una reattività di guida che non può che appagare. Un insieme di caratteristiche che si rivela oltretutto vincente per districarsi rapidamente e con minor fatica nel traffico cittadino. La batteria al litio da 50kWh è posizionata sotto il pianale e questo se da un lato consente di preservare lo spazio a bordo e di non compromettere la capacità del bagagliaio, dall’altro è un elemento importantissimo per concentrare le masse in basso e all’interno degli assali, a tutto vantaggio del piacere di guida.

Al volante la guida è molto intuitiva e appagante, grazie anche all’ottima visibilità di tutte le informazioni inerenti la guida, comprese quelle che riguardano specificamente la trazione elettrica, anch’esse immediatamente visualizzabili attraverso il quadro strumenti digitale 3D che è una delle novità che caratterizzano il nuovo Peugeot i-Cockpit. La gestione della guida passa attraverso tre diverse modalità Eco, Normal e Sport, ciascuna con peculiarità differenti in fatto di prestazioni e consumi. Per ottimizzare la propria guida, è presente un potenziometro che indica istantaneamente il grado di potenza richiesta all’auto o il livello di recupero di energia che si sta attuando, in rilascio o frenata. In questo modo, l’efficienza e le prestazioni di PEUGEOT e-208 saranno sempre eccellenti in ogni condizione e su qualunque tipologia di percorso. Guidare una PEUGEOT e-208 è sicuramente una scelta vincente per tanti motivi, testimoniato anche dalle migliaia di clienti italiani che l’hanno già scelta per i propri spostamenti urbani e non solo.

