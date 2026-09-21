Petrucci "Campionato del presente e del futuro, il basket sta cambiando" - Tuttoggi.info





MILANO (ITALPRESS) – “Questo è il campionato del presente e del futuro ormai, perché il basket sta cambiando. È sempre stato il primo sport che dal dopoguerra ha cambiato ogni anno. Questo sarà il campionato più interessante di tutti gli altri, perché l’entrata di Nba Europe, che tutti dicevano non è possibile, è ufficiale”. Lo ha dichiarato il presidente della Federbasket Gianni Petrucci a margine della presentazione della LBA Serie A SisalClub 2026-2027, a Milano. “A Roma due squadre? Lo sport è importante quando tocca tutta l’Italia, il resto sono parole. Ci sono sport che sono importanti ma hanno solo piccole province, noi abbiamo tutto. Ovviamente non siamo come il calcio, però questo è un campionato del presente che guarda il futuro con grandi cambiamenti”.

pia/glb/gtr