Petrozzi (Confcommercio) "Potenziare il ruolo femminile nella società" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Il protocollo che abbiamo firmato è un protocollo di intesa che vogliamo rendere assolutamente concreto. Come Gruppo Terziario Donna Confcommercio Roma, che rappresenta le imprenditrici e le libere professioniste, abbiamo lavorato ad un progetto rivoluzionario: “Futuro Sicuro”, per combattere la violenza contro le donne e favorire lo sviluppo del potenziale femminile necessario. Quindi tolleranza zero verso la violenza, ma nello stesso potenziamento del ruolo femminile nella società, nelle imprese e nelle istituzioni”. Queste le parole di Simona Petrozzi, presidente Gruppo Terziario Donna Confcommercio Roma.

