Petcore, Stramare (Corepla) "Innovazione fondamentale nel packaging" - Tuttoggi.info

BRUXELLES (ITALPRESS) – “Il fatto che alcune cose sembrino uguali da tanti anni, non implica che non ci sia innovazione. Le aziende stanno sviluppando, stanno introducendo nuove soluzioni e allungando le date di scadenza e se pensiamo a cosa l’imballaggio deve fare, pensiamo che il packaging ha una funzione primaria, ovvero quella di proteggere il prodotto e assicurare consegne sicure dal produttore al consumatore”. Queste le parole di Luca Stramare, di Corepla, esperto di riciclo degli imballaggi in plastica.

