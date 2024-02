Petcore. Crepet "Stabilire linee guida per smaltimento e riciclaggio" - Tuttoggi.info

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Oggi il 90-100% delle bottiglie raccolte sono riciclate. L’idea del nostro gruppo, di Petcore è quella di stabilire delle linee guida per lo smistamento e per il riciclaggio anche dei tessuti in poliestere, sperando che abbiano successo tanto quanto ha avuto successo il metodo usato per il riciclo della plastica”. Queste le parole di Christian Crepet, ambasciatore e membro onorario del gruppo Petcore presente alla conferenza annuale dell’associazione.

