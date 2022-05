Peste suina, cinghiale infetto nel Reatino | Subito piani abbattimenti, a caccia 5 mesi

Contro la Pesa il sottosegretario Costa ora chiede aiuto ai cacciatori | Attenzione alta in Umbria dopo il caso a soli 50 km

Il caso del cinghiale infettato dalla peste suina africana (Psa) trovato in provincia di Rieti, a Borgo Velino, fuori dalla zona rossa di Roma, induce il Governo ad accelerare sui piani di abbattimento per ridurre la popolazione di ungulati in Italia. Pensando ad un decreto per allungare da 3 a 5 mesi il periodo venatorio.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, delegato dal ministro Speranza per l’emergenza Psa, ritiene infatti indispensabile ridurre il numero di cinghiali per arginare la possibile diffusione della peste suina. Un virus che non si trasmette all’uomo, ma la cui presenza impone pesantissimi vincoli all’industria suinicola, con danni notevoli per l’economia dei territori colpiti.