Peste suina africana, nuove regole per allevatori e cacciatori

Nuovo dispositivo del Ministero della Salute per prevenire il contagio dopo i casi di cinghiali infetti trovati in Piemonte e Liguria

Nuovo dispositivo (il secondo) del Ministero della Salute per contrastare la diffusione della peste suina africana, dopo i casi positivi in alcuni cinghiali rinvenuti in Piemonte e in Liguria.

Oltre a specifici provvedimenti per la zona infetta e quelle di confine, sono previste misure di controllo che riguardano tutto il territorio nazionale. Indirizzate agli Enti e alle autorità territoriale, agli allevatori e ai cacciatori.

Movimentazione cinghiali

In particolare, al punto C dell’art. 3 si prevede il divieto “di movimentazione di suini selvatici catturati, ivi incluse le aree protette, diversa da quella finalizzata alla macellazione o all’abbattimento immediato. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono concedere eventuali deroghe su richiesta e previo parere di CEREP ed ISPRA”.

Gli altri provvedimenti

Questi gli altri provvedimenti che riguardano tutto il territorio nazionale (art. 3):