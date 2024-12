Pestano poliziotto che li aveva fermati in auto, 4 arresti a Crotone - Tuttoggi.info

CROTONE (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Crotone, 4 persone, individuate quali presunte responsabili del pestaggio, commesso ai danni del Vice Ispettore della Polizia di Stato Giuseppe Sortino, il 7 ottobre. Sono indagate per tentato omicidio, aggravato, lesioni personali pluriaggravate, resistenza e violenza a un Pubblico Ufficiale in concorso, porto delle armi o degli oggetti, atti a offendere, in concorso” e danneggiamento, aggravato”. I 4, lo scorso 7 ottobre, senza alcun motivo, hanno proditoriamente aggredito l’appartenente alla Forze di Polizia, il quale, mentre si stava recando presso la Questura di Crotone, aveva notato un’auto, che stava percorrendo la S.S. 106 a una velocità elevatissima, con un andamento potenzialmente pericoloso per gli altri utenti della strada e che aveva già cagionato due lievi collisioni con altrettanti veicoli, decidendo di seguirla e fermandosi nella via Don Giuseppe Puglisi del quartiere Lampanaro di Crotone, dove, dopo aver richiesto aglioccupanti delucidazioni sulla condotta di guida e d’identificarsi, è stato dagli stessi inizialmente percosso, anche mediante l’utilizzo del suo sfollagente, in dotazione individuale,che aveva adoperato solo per difendersi dal brutale pestaggio per farli desistere.

