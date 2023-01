sat/gtr

Vende prestazioni sanitarie a prezzi vantaggiosi e scontati su una nota piattaforma online. Ma al momento dell’incasso del buono acquistato dai pazienti, non rilascia alcun documento fiscale di registrazione del compenso. È così che un medico della provincia del pescarese ha effettuato visite, nel corso degli anni, senza mai dichiarare quanto percepito per le prestazioni vendute in rete. Lo ha scoperto la guardia di finanza.