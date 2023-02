"Pesanti tagli boschivi a Bocca Serriola" ecologisti chiedono controlli per verificarne regolarità - Tuttoggi

L’area del valico di Bocca Serriola è ricca di boschi ed è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Fra l’altro i tagli boschivi nel periodo primaverile ed estivo sono inibiti quando possano disturbare la riproduzione dell’avifauna selvatica, il cui eventuale disturbo, danneggiamento o uccisione in periodo di nidificazione può integrare altri estremi di reato. Il GrIG auspica infatti “lo svolgimento di rapidi controlli ambientali che possano verificare la legittimità o meno dei tagli in corso di esecuzione“. Già informata per le opportune valutazioni la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

“La crisi energetica in corso, dovuta più a fenomeni speculativi e alla tragica in Ucraina – ha aggiunto Stefano Deliperi di GrIG – ha portato ad un interesse sempre maggiore verso lo sfruttamento pesante dei boschi a fini energetici. Per questo, a maggior ragione, sono ancor più necessari puntuali controlli sul territorio per fermare e sanzionare eventuali tagli boschivi non autorizzati”.

Nel solo periodo gennaio-ottobre 2022 i carabinieri forestale di Siena hanno svolto oltre 500 verifiche in materia, irrogando ben 319 sanzioni amministrative per complessivi 353 mila euro ed effettuando 19 comunicazioni di reato relative a 25 soggetti all’Autorità giudiziaria competente. “Se i numeri sono questi, – conclude Deliperi – significa che oltre il 63% dei controlli effettuati hanno evidenziato situazioni irregolari”.