Perusia e il suo lago, il 9 ottobre il Festival dei mestieri d’arte passa da San Feliciano - Tuttoggi

Il programma prevede alle ore 10 l’inaugurazione delle esposizioni, e a seguire una tavola rotonda alle ore 11 (“Sapere artigiano, arte e territorio”). Alle ore 15.30 visita guidata a Sant’Arcangelo presso la chiesa di Ancaelle). Conclusione in musica alle ore 17,30 con un concerto per flauto e arpa a cura del maestro Andrea Ceccomori. Non mancheranno degustazioni a base di sapori del lago. Il Festival sarà l’occasione per presentare i risultati del lavoro di ricerca svolto, i tour della via del Chiugi e i prodotti-gadget realizzati dagli artigiani con l’inedito marchio SuVenir.

“Perusia e il suo lago – ha spiegato Marco Pareti – è nato da un’idea comune e condivisa con la presidente di Articity e intende promuovere il territorio tra Perugia e il Trasimeno con un programma permanente di visite guidate presso i laboratori degli artigiani artistici, i luoghi d’arte e della cultura, nonché degustazioni enogastronomiche. Viene lanciata anche una nuova idea di souvenir territoriale, SuVenir appunto”.

Il progetto vuole recuperare l’identità di questa strada, di un territorio e di una comunità con le sue tradizioni e peculiarità attraverso esperienze sociali e culturali da vivere attraverso eventi di interesse turistico e anche ambientale. A tal fine sono stati coinvolti artigiani, artisti, realtà produttive, storici e conoscitori del territorio ed esperti di brand design e di ecodesign.

Dopo una prima fase di coinvolgimento degli artigiani, sono stati individuati quattro percorsi/tour fatti di punti di interesse artistico-culturali, alla riscoperta della “Via del Chiugi”. I tour sono concepiti come “esperienze lungo una strada”, il cui cuore sono l’artigianato artistico e l’arte.

Ideatori e promotori del progetto sono Articity, Aba e Marco Pareti, con il contributo di Fondazione Perugia, Regione Umbria e Comune di Perugia e la partnership di Università per Stranieri di Perugia, Gal Trasimeno Orvietano, Associazione Priori, Strada del Vino Colli del Trasimeno, Umbria Green Festival, URAT, Cooperativa Pescatori Trasimeno (San Feliciano), RTN Radio, About Umbria. Patrocinio di Comune di Perugia, Unione Comuni del Trasimeno, Comune di Magione.