"Perugino vivente", il progetto degli studenti del ‘Salvatorelli-Moneta’ a Cerqueto di Marsciano - Tuttoggi.info

Il ‘divin pittore’ Pietro Vannucci, tra rievocazioni, musica e balli. Obiettivo: valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico

Una giornata in onore di Pietro Vannucci detto ‘Il Perugino’, che ha portato il piccolo borgo di Cerqueto di Marsciano indietro di oltre 500 anni, precisamente nel 1478, quando il ‘divin pittore’ consegnò il bellissimo affresco con il San Sebastiano ancora conservato nella chiesa parrocchiale del paese umbro.

Fautori e protagonisti di questo tuffo nel passato sono stati gli studenti dell’Istituto ‘Salvatorelli-Moneta’ di Marsciano, che sabato 27 maggio hanno celebrato l’evento conclusivo del progetto ‘Perugino vivente’, finanziato dal ‘Comitato promotore delle celebrazioni per il quinto centenario della morte del pittore Pietro Vannucci detto Il Perugino’.

Obiettivo fondamentale del progetto è stato quello di valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico del territorio marscianese, facendolo scoprire e vivere alle nuove generazioni, futuri cittadini a cui passerà il testimone della salvaguardia e della tutela dello stesso. I ragazzi hanno infatti approfondito la conoscenza del Perugino, delle opere da lui realizzate e del contesto storico culturale in cui è vissuto l’artista umbro.

Gli alunni delle classi seconde della Scuola secondaria di primo grado e gli studenti della Scuola secondaria di secondo grado hanno ricostruito e drammatizzato per le vie del paese alcune scene di vita quotidiana, riproducendo alcuni mestieri come il ciabattino, il falegname, il vasaio, il cestaio, il tessitore, lo speziale, e le botteghe come quella del Perugino. E poi ancora balli e canti rinascimentali hanno animato le vie del paese e gli alunni dell’indirizzo musicale, accompagnati dall’orchestra dell’istituto, hanno dato vita ad un concerto di musiche rinascimentali. Il clou della serata si è avuto con la rievocazione della consegna del dipinto alla popolazione di Cerqueto e la riproduzione attraverso un tableau vivant del San Sebastiano, seguito da un banchetto a base di piatti rinascimentali che ha chiuso la giornata.

“Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento – ha sottolineato la dirigente scolastica Francesca Gobbi –. Gli abitanti di Cerqueto, Fondazione Perugia, Adelio Ciampichini, Amici di Rotecastello, Andrea e Francesco Buttigli, Associazione nazionale Carabinieri, Comune di Marsciano, Confraternita della Misericordia, Corale Cerqueto, don Gaetano Romano, Fattoria didattica La Badia, Federico Baccarelli, Forno di Spina, Magda Montanucci, Mary Jane Antonini, Matteo Mastrini, Museo Laboratorio di tessitura a mano Giuditta Brozzetti, Proloco Cerqueto, Proloco Compignano, Proloco Fontignano, Salvatore Fenza, Sauro Leonardi, Sidernestor e Vivaio La Barca”.