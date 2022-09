Perugino 2023, ambasciatore dell’Umbria anche sul web

“Il portale – ha spiegato Aldo Pascucci, vice presidente di Archimede Arte – è un contenitore per eventi. Lo stiamo mettendo a disposizione con i contenuti del Perugino, ma è un portale che Comuni, Enti ed altri soggetti possano utilizzare per le celebrazioni, gratuitamente”.

Il portale va nella direzione auspicata dall’Assessorato alla Cultura della Regione Umbria di implementare la promozione dell’enorme offerta culturale che c’è in Umbria, anche con il coinvolgimento di soggetti privati che operano nel settore dell’impresa creativa. Facendo appunto rete tra i diversi attrattori.

Un nuovo modo di promuovere l’Umbria e le sue eccellenze che parte appunto dal Perugia, definito un “ambasciatore del territorio umbro”. Un territorio che, è stato l’auspicio degli amministratori che sono intervenuti alla presentazione del portale, anche attraverso questa piattaforma possa promuoversi in maniera unita e più efficace.

Archimede Arte, che vanta già una notevole esperienza nell’impiego delle nuove tecnologie per la difesa e la promozione di siti artistici e di grande valenza culturale, ha sperimentato anche in questo caso una nuova forma promozionale. Quella che è stata definita la “mostra impossibile”. I piani nobili di Palazzo della Corgna, a Città della Pieve, sono stati digitalizzati, collocandovi virtualmente opere del Perugino in giro per il mondo.

Il portale è suddiviso in varie sezioni. Gli attrattori coinvolti; informazioni sulla vita del Perugino; le sue opere; i Musei e le Chiese che le ospitano; gli Enti che ne curano la conservazione e la valorizzazione. Ci sono poi sezioni dedicate agli eventi per le celebrazioni del Perugino e allo shop, con gadget e prodotti dedicati.

L’adesione al portale è appunto libera e gratuita. Gli interessati (Enti, Istituzioni e imprese private) potranno aderire inviando una richiesta all’indirizzo info@perugino2023.org.