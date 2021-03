Perugia, tentata rapina, furto aggravato e danneggiamento, denunciato un uomo - Tuttoggi

L'uomo si sarebbe introdotto in due abitazioni di Perugia, in località Bagnaia e avrebbe tentato di farsi consegnare un telefono cellulare dalla vittima

Nella serata del 12 marzo scorso i Carabinieri della Stazione di Castel del Piano hanno deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di tentata rapina, tentato furto aggravato, danneggiamento e violazione di domicilio, un cittadino originario del Mali di 27 anni, residente a Perugia, già noto alle forze di polizia.

Indagini e indizi

In particolare, i militari, al termine di un’articolata attività di indagine, avviata dallo scorso febbraio, a seguito di due distinte denunce presentate, sono riusciti a raccogliere riscontri documentali, che hanno consentito di ottenere gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico del 27enne.

Tentata rapina

Il ragazzo, nel tardo pomeriggio del 18 febbraio scorso, si sarebbe introdotto in due abitazioni di Perugia, in località Bagnaia e, mediante delle minacce, avrebbe tentato, dapprima, di farsi consegnare un telefono cellulare, desistendo da tale proposito solo per il tempestivo intervento del marito di una delle vittime, per poi, prima di darsi alla fuga, danneggiare, con una pietra, il vetro del veicolo di proprietà dell’uomo, parcheggiato davanti all’abitazione.

Tentato furto auto in villetta

Successivamente, dopo essersi introdotto nel parcheggio di una villetta poco distante, avrebbe forzato la portiera di un’altra autovettura al fine di asportarla senza però riuscire nell’intento, facendo poi perdere le proprie tracce per le vie limitrofe.

Gli elementi di prova raccolti sono ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria competente.