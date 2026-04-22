Perugia si racconta: Conversazioni in Città il 23 Aprile alla Società del Gotto - Tuttoggi.info

Un evento pubblico per esplorare l’identità e la vitalità del centro storico con esperti e residenti, aperto alla cittadinanza

(Perugia) Gi associati del Gotto e la cittadinanza tutta si prepara a vivere un pomeriggio di dialogo e confronto con l’evento “Conversazioni in Città”, che si terrà giovedì 23 aprile 2026 alle ore 17.00 presso la sede della Società del Gotto, situata in via Enrico dal Pozzo 47, nella zona di Porta Pesa. L’appuntamento, pensato come un momento di ascolto e analisi della realtà urbana, invita cittadini, esperti e rappresentanti delle istituzioni a discutere delle dinamiche e delle sfide per il futuro del centro storico perugino.





L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama culturale e sociale locale, tra cui: Luca Ferrucci, Ordinario di Economia presso l’Università degli Studi di Perugia; Carmen Leombruni, architetta e docente di urbanistica; Lucio Caporizzi, residente e rappresentante del centro storico di Perugia; Fabrizio Croce, Assessore alle Politiche del Centro Storico, Turismo, Spettacolo e Rapporti con le Associazioni.





A moderare il dibattito ci sarà Paolo Sartoretti, socio della Società del Gotto e portavoce autorevole di molte iniziative culturali e civiche. L’obiettivo principale dell’incontro è coinvolgere la cittadinanza in un confronto aperto sulle sfide e le opportunità del centro storico di Perugia, valorizzando l’identità locale e favorendo una discussione partecipativa su problemi e proposte di miglioramento.





La cittadinanza è invitata a partecipare, portando il proprio contributo e le proprie idee in un momento di riflessione condivisa sul futuro di Perugia, capitale di un patrimonio storico, culturale e sociale unico nel suo genere.





Sarà un importante incontro per ascoltare, confrontarsi e contribuire a scrivere il futuro della città di Perugia.