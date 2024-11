Perugia: si allaga palazzina, soccorsa anche persona colpita da malore - Tuttoggi.info

L’intervento per l’allagamento di un pezzo di palazzina si trasforma anche a un soccorso a persona colpita da malore. Succede mercoledì 27 mattina a Madonna Alta.

Secondo le prime informazioni alle ore 11:10 di mercoledì la squadra sede centrale è intervenuta in via Toti per danni d’acqua. L’appartamento da cui proveniva la perdita era chiuso: il proprietario ha riferito che all’interno risiedeva una persona che non risultava essere reperibile. I pompieri sono riusciti a entrare nell’abitazione – al sesto piano – grazie a una autoscala – scoprendo che l’uomo era stato colto da un malore. Utilizzata autoscala per il recupero mediante toboga, l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 anch’essi intervenuti sul posto.