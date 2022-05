Perugia, Sgarbi presenta il ‘Dizionario sentimentale’ di Antonio Carlo Ponti

Primo equiraduno regionale al Bosco di san Francesco. Partecipanti anche da fuori regione

Lo scrittore e giornalista Antonio Carlo Ponti non è certo nuovo a notevoli e importanti imprese letterarie. L’ultima si chiama ‘Dizionario Sentimentale. Ricordi e incontri di una vita’, un’autobiografia sotto forma di voci di un dizionario vivo e umano, dove al posto delle parole in ordine alfabetico ci sono in ordine alfabetico persone e personaggi, avventure e affetti, amici e amiche famosi o semplici, tutti come scolpiti dalla memoria solida e vivace dell’autore giunto a 86 primavere.

Il libro sarà presentato, nell’ambito della decima edizione del festival Isola del libro Trasimeno, lunedì 16 maggio alle 17.30 nella sede della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia in corso Vannucci, nella Sala delle Colonne di Palazzo Graziani. Interverranno lo storico dell’arte Vittorio Sgarbi, il docente universitario Roberto Segatori e il giornalista critico d’arte Massimo Duranti che ne tratteranno diffusamente anche con l’autore.