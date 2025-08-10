 Perugia: Forze dell’Ordine in prima linea a Fontivegge, Mencaglia e Vitali chiedono interventi concreti del Comune - Tuttoggi.info
Dom, 10/08/2025 - 10:00

Il ringraziamento alle forze dell’ordine e l’appello all’amministrazione comunale per politiche di sicurezza efficaci e contrasto al degrado urbano


(Perugia) La città di Perugia si conferma ancora una volta un esempio di impegno delle Forze dell’Ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini. A Fontivegge, uno dei quartieri più complessi della città, i risultati ottenuti grazie alle recenti misure adottate dal Governo Meloni sono stati evidenti, e il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco ha incontrato gli operatori impegnati sul campo per esprimere apprezzamento e supporto.


Le iniziative come le assunzioni straordinarie, il Decreto Sicurezza e l’istituzione delle “zone rosse” hanno contribuito a una sensibile diminuzione della percezione di insicurezza, soprattutto nell’area della stazione di Fontivegge. Riccardo Mencaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, ha espresso un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine: «Un grande plauso per il lavoro encomiabile svolto con professionalità e dedizione. È un segnale positivo che dimostra come politiche mirate possano portare risultati concreti».


Tuttavia, i rappresentanti di FdI sottolineano che il lavoro delle forze dell’ordine da solo non basta. Ora, affermano, è fondamentale che anche il Comune faccia la sua parte, adottando interventi strutturali per migliorare la sicurezza e la qualità della vita nel quartiere. «Servono controlli più stringenti sugli immobili, regole chiare per i locali a rischio e, quando necessario, la chiusura di attività problematiche. È indispensabile intervenire anche sul degrado urbano, che alimenta situazioni di insicurezza e insoddisfazione tra i cittadini», evidenziano Filippo Vitali, Coordinatore comunale di FdI, e Mencaglia.


Purtroppo, secondo i rappresentanti di Fratelli d’Italia, l’attuale amministrazione comunale sembra aver abbandonato alcune delle politiche di sicurezza e decoro urbano che avevano dato risultati positivi in passato. La recente eliminazione dell’Assessorato alla Sicurezza, lo smantellamento del regolamento sul decoro urbano e il depotenziamento della Polizia Municipale sono voci che alimentano preoccupazioni tra i residenti e le associazioni di quartiere.


«La sicurezza non si garantisce con slogan, ma con interventi concreti e politiche attive», affermano Mencaglia e Vitali. Ricordano come in passato l’amministrazione Romizi abbia puntato su riqualificazione urbana, presidio del territorio e interventi sociali su giovani e fragilità, elementi fondamentali per un quartiere più sicuro e vivibile.


L’appello di Fratelli d’Italia è chiaro: Perugia non può permettersi passi indietro. È necessario un cambio di passo, con un’attenzione reale alle esigenze dei cittadini e un impegno concreto da parte dell’amministrazione comunale. Solo così si potrà garantire un futuro più sicuro e sereno per tutti i residenti di Fontivegge e di tutta la città.

