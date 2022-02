Perugia – Cremonese: formazioni e dove vederla VIDEO

Le ultime sulla sfida del Curi (ore 16.15): le scelte di Alvini e di Pecchia

Il Perugia in zona play off ospita la Cremonese capolista al Curi (ore 16.15). Entrambe le formazioni vengono da tre vittorie di fila, che hanno consentito agli uomini di Alvini di raggiungere le posizioni che contano per tentare addirittura la corsa alla A, mentre i grigiorossi di Pecchia hanno acciuffato la testa della classifica e sognano la promozione diretta.

All’andata il Perugia sorprese i padroni di casa, passando allo Zini 3-0 con le reti di Lisi, Zanandrea e Kouan.

Il Perugia ha mostrato di soffrire un po’ il gioco in casa, contro le piccole che vengono al Curi e si chiudono. Ma ha battuto davanti al proprio pubblico il Brescia e il Frosinone, nell’ultima gara interna.

Qui Perugia

Alvini non potrà disporre dello squalificato Rosi. In difesa dovrebbero tornare Sgarbi, Angella e Dell’Orco. Diverse le opzioni a centrocampo, mentre in attacco Matos e Olivieri si giocano il posto a supporto di De Luca.

Qui Cremonese

Infortunato Valzania, al cui posto dovrebbe essere schierato Bartolomei. In avanti Pecchia dovrà scegliere la spalla dell’ex biancorosso Di Carmine.

Probabili formazioni

PERUGIA: Chichizola, Sgarbi, Angella, Dell’Orco, Falzerano, Segre, Santoro, Lisi, D’Urso, Matos, De Luca. All. Alvini.

CREMONESE: Carnesecchi, Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri, Bartolomei, Baez, Castagnetti, Fagioli, Di Carmine, Rafia. All. Pecchia.

Arbitro: Pezzuto di Lecce (Var Paterna, Avar Pagnotta).

Dove vederla e seguirla

La partita Perugia – Cremonese (ore 16.15) sarà trasmessa da Dazn in tv Dazn tramite decoder apposito o smart TV, Sky via satellite. E in in streaming: Dazn su app e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live.

Diretta Radio su UmbriaRadio.