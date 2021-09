Perugia, contro la Primavera Matos subito in evidenza VIDEO

Doppietta per il brasiliano, nella partitella incasa vinta 5-0 in rete anche Carretta, Lisi e Murano | Esordio nell'Under 21 per Ferrarini

Subito in evidenza Ryder Matos nella partita di allenamento hanno disputato sabato mattina contro la Primavera di Formisano, terminata 5-0. Doppietta per il neo acquisto biancorosso, che nel secondo tempo ha realizzato prima il rigore e poi un gol in velocità scattando sul filo del fuorigioco. Nel primo tempo erano andati in rete Carretta, Lisi e Murano.

Una partitella che chiude la settimana di allenamenti del Perugia. A cui non hanno partecipato i calciatori biancorossi impegnati con le Nazionali giovanili. Tra questi Ferrarini, che ha fatto il suo esordio nell’Under 21 vittoriosa contro il Lussemburgo.

Ancora indisponibile, al recupero da un leggero infortunio, l’attaccante Manuel De Luca prelevato dalla Sampdoria.

Il gruppo biancorosso lunedì mattina riprenderà a lavorare agli ordini di mister Alvini.

Tabellino

Perugia – Perugia Primavera 5-0

RETI: 10′ pt Carretta, 27′ pt Lisi, 36′ pt Murano, 5′ st (rig.) e 40′ st Matos

PERUGIA (1° tempo): Chichizola, Rosi, Angella, Dell’Orco, Righetti, Vanbaleghem, Burrai (30′ pt Santoro), Kouan, Lisi, Murano, Carretta.

PERUGIA (2° tempo): Fulignati, Zanandrea, Baldi Leon, Sgarbi, Righetti (18′ st Manneh), Sounas, Santoro (18′ st Ghion), Segre, Murgia, Matos, Bianchimano.

PRIMAVERA: Megyeri, Baldi Leon, Cicioni, Elefante, Grassi, Mussi, Parolisi, Angelini, Fabri, Manille, Seghetti. Entrati nella ripresa: Moro (GK), Zizzania (GK), Boly, Posada, Del Prete, Paladino, Lo Giudice, Biondelli, Capogna, Bevilacqua, Morina, Sulejmani.