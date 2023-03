Perugia – Como, formazioni e dove vedere la sfida salvezza

Qui Perugia

Castori ha gli uomini contati in tutti i reparti, con la sola eccezione del centro del campo. La fascia destra smantellata lo ha costretto a trovare nuove soluzioni. La nota positiva è il ritorno di Olivieri. Convocati i primavera Ebnoutalib, Seghetti e Sulejmani. Il tecnico marchigiano non cerca attenuanti, nonostante le tante e pesanti assenza tra infortuni e squalifiche, e chiede ai suoi uno sforzo per prendersi i 3 punti. E prova a mescolare le carte, dando fiducia in difesa a Vulikic e in avanti a Matos, schierato in coppia con Olivieri.

Qui Como

I problemi di Longo non riguardano l’abbondanza numerica, ma l’affidabilità dimostrata sin qui da alcuni giocatori chiave, come Fabregas, soprattutto dal punto di vista della tenuta fisica. Il Como non potrà schierare al Curi lo squalificato Ioannou e Baselli, ancora infortunato. Non al meglio l’ex Cerri.

Formazioni ufficiali

Perugia: Gori, Struna, Curado, Vulikic, Iannoni, Capezzi, Santoro, Lisi, Luperini, Matos, Olivieri. All. Castori.

Como: Gomis, Binks, Odenthal, Scaglia, Iovine, Vignali, Arrigoni, Bellemo, Blanco, Mancuso, Gabrielloni. All. Longo.

Arbitro Perenzoni di Rovereto, Var Di Paolo di Avezzano.

Dove vedere Perugia – Como

La partita Perugia – Como (ore 20.30) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.