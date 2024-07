Perugia, bimbo di 5 anni aggredito da rottweiler: è in prognosi riservata - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Un bambino di 5 anni è stato aggredito sabato sera da un rottweiler. Il piccolo stava passeggiando in bici insieme alla mamma in località Cantalupo a Bevagna (Perugia) quando è stato attaccato dall'animale che, scavalcando la recinzione dove era custodito, lo ha morso in più parti del corpo. L’immediato intervento di alcuni vicini, richiamati dalle urla della madre, ha consentito di allontanare il cane. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasportato il bambino all’ospedale di Foligno, dove è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Foligno hanno proceduto ad effettuare i primi accertamenti sul luogo dell’aggressione e sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto attraverso l’escussione di testimoni, così da individuare il proprietario dell’animale e stabilire le eventuali responsabilità sulla mancata custodia del cane.