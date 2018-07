Perugia, Baiocco d’oro agli allievi dell’Orchestra del “Mariotti” | Foto

In una sala dei Notari gremita, il sindaco Andrea Romizi, alla presenza del Prefetto, delle autorità militari, dell’assessore Wagué, di consiglieri e semplici cittadini ha consegnato questo pomeriggio il baiocco d’oro ed un attestato di benemerenza ai 60 allievi del Liceo Classico Musicale Annibale Mariotti di Perugia, diretti dal Prof. Francesco Seri

I componenti dell’orchestra perugina hanno, infatti, ottenuto, lo scorso 9 giugno, il primo premio e il premio speciale per la critica nell’ambito del Premio Teatro San Carlo di Napoli – IX edizione 2018 “150 Rossini – Reinterpretando Rossini”.

L’orchestra formata dai giovani perugini si è esibita a Napoli nel Preludio religioso da “Petite messe solennelle” di Rossini e Danza Malambo da “Estancia” di Alberto Ginastera entusiasmando il folto pubblico presente, mentre oggi pomeriggio hanno eseguito il Danzon di Arturo Marquez.

Il sindaco Andrea Romizi ha voluto, innanzitutto, rivolgere ai giovani musicisti i più sinceri complimenti da parte sua, dell’Amministrazione comunale e della città tutta per la straordinaria performance compiuta al San Carlo di Napoli (e ripercorsa in un emozionante video proiettato in sala) che è valsa l’ambito premio. Il sindaco ha ringraziato i ragazzi ed il Prof. Seri per aver portato in alto il nome di Perugia a livello nazionale, peraltro in un palcoscenico rinomato come è il San Carlo di Napoli; ciò è stato possibile – ha detto – grazie al talento, all’impegno ed alla dedizione dei ragazzi, ma anche alla magistrale guida dei Professori. Ciò conferma per l’ennesima volta che il Liceo Classico e Musicale Annibale Mariotti di Perugia rappresenta una delle Istituzioni più virtuose e rinomate della città.

Romizi ha consegnato il baiocco nelle mani della dirigente scolastica Prof.ssa Giuseppina Boccuto. Quest’ultima, nel ricevere il riconoscimento, ha sottolineato che i ragazzi dell’orchestra hanno dimostrato di essere straordinari ambasciatori di Perugia a livello nazionale. Ottenuto questo riconoscimento, ora l’impegno è di continuare a rappresentare al meglio la città in Italia e, perché no, magari anche all’estero se ve ne sarà l’occasione.

Stampa