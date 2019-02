Perugia, auto si incendia nella zona della stazione | Intervengono i pompieri, foto e video

Auto in fiamme nella zona della stazione di Fontivegge, in una traversa di via Canali a Perugia. Tanta paura ma il pronto intervento dei vigili del fuoco di Perugia scongiura il peggio. Secondo le prime informazioni, un’auto regolarmente parcheggiata sotto un palazzo ha preso improvvisamente fuoco, nella zona del vano motore.

I passanti e le persone residenti nella zona hanno dato l’allarme e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con l’autopompa. Il rogo quindi è stato estinto molto velocemente – nel giro di pochissimi minuti – senza che si ferisse nessuno. Notevoli però i danni all’auto; fortunatamente l’incendio non ha causato danni alle auto vicine. In base agli accertamenti delle forze dell’ordine si tratterebbe di autocombustione.

