Perugia, 2 Kg. di coca e 20 panetti di hashish in casa | Giovane arrestato - Tuttoggi.info

Blitz dei Carabinieri di Perugia nella casa dello spaccio. Giovane di 20 anni trovato in possesso di 2 Kg. di cocaina e 20 panetti di hashish

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Fortebraccio hanno arrestato nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 20enne albanese, appena giunto in Italia, incensurato e domiciliato a Perugia. Da alcuni giorni i militari stavano monitorando un gruppo di giovani già noti per reati specifici che gravitavano nei pressi di un’abitazione del centro occupata dal giovane.

Blitz dei Carabinieri, 2 Kg. di coca in casa e 20 panetti di hahsish

Dopo ore di appostamento i militari hanno deciso di fare irruzione all’interno dell’abitazione e nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro oltre 2 kilogrammi di cocaina contenuta in vari involucri termosaldati, 20 panetti di hashish per un peso di 2 kilogrammi, alcune dosi di marijuana, due kilogrammi di sostanza da taglio, 2 bilancini di precisione e una macchina per il sottovuoto e relativi sacchetti.

Giovane in carcere

I militari hanno inoltre proceduto al sequestro della somma contante di 2.320 euro in banconote da 20 e 50 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato mentre il 20enne, come disposto dall’Autorità Giudiziaria immediatamente avvisata dell’attività in corso, è stato associato presso la Casa Circondariale di Capanne in attesa di giudizio.