Perugia, 10 arresti per truffa e assunzioni false - Tuttoggi

trl/gsl

La Guardia di Finanza di Perugia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di dieci tra imprenditori e professionisti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati come il trasferimento fraudolento di valori, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio, ricettazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sequestrati beni per un milione di euro