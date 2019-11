Persone scomparse, un convegno dedicato al fenomeno a Sapienza Università di Roma

La scomparsa di persone: una sfida per le Istituzioni, il convegno sul fenomeno delle persone scomparse, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolgerà martedì 26 novembre p.v. alle ore 9.00 presso l’Aula Calasso della Facoltà di Giurisprudenza di Sapienza Università di Roma.

La giornata, organizzata da Sapienza Università di Roma e dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza e la Fondazione Roma Sapienza, si aprirà con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore di Unitelma Sapienza Antonello Folco Biagini, in qualità di Presidente della Fondazione Roma Sapienza, del viceministro dell’Interno Vito Claudio Crimi e del Commissario straordinario del Governo Prefetto Giuliana Perrotta.

Seguiranno gli interventi del Giudice della Corte Costituzionale prof. Giuliano Amato, del Prefetto di Roma Gerarda Pantalone, del capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo, del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco Gabrielli, del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione Giovanni Salvi e dei Presidenti delle Associazioni dei familiari delle persone scomparse.

Durante gli interventi lettura di una “storia” a cura di Lavinia Savignone.

Coordinano i lavori il Consigliere alla Comunicazione di Sapienza Università di Roma e Commissario AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni prof. Mario Morcellini e la dott.ssa Giuseppina Paterniti, Direttrice del Tg3 RAI.

Nel corso del pomeriggio si svolgeranno quattro sessioni in contemporanea, dalle 14.30, “La ricerca delle persone scomparse tra normativa e tecnologia”; “Il diritto alla identità”; “Il fenomeno della scomparsa. Rapporti tra istituzioni, familiari, associazioni, media”; “Quando scompare un minore”; ed infine la sessione plenaria, prevista alle ore 16.00, presso l’Aula Calasso proporrà una sintesi dei risultati raggiunti nelle Tavole Tematiche con le conclusioni del Prefetto Giuliana Perrotta.

