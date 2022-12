Perseguita e spia la ex compagna, Polizia Foligno gli ritira le armi da caccia - Tuttoggi

L’uomo che, ossessionato dall’idea che la vittima potesse rifarsi una vita, più volte era stato sorpreso a spiarla e a controllarla

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno hanno proceduto al ritiro cautelare di alcuni fucili da caccia detenuti da un cittadino italiano. L’attività è stata eseguita nell’esercizio dei poteri disciplinati dall’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

I poliziotti, infatti, avevano ricevuto una denuncia contro l’uomo per il reato di atti persecutori. L’accusa, mossagli dalla ex compagna, era quella di non essersi rassegnato alla fine della relazione e di aver continuato a molestarla e a minacciarla.