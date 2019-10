Perquisizione domiciliare “sfortunata” per un 28enne, in casa cocaina e un pc rubato nel 2016

share

E’ stata proprio una giornata storta per un 28enne di origine algerina, residente nel centro storico di Città di Castello. Durante un’attività dei carabinieri tifernati finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nelle scorse settimane, il giovane ha infatti subito una perquisizione domiciliare nella sua abitazione, grazie alla quale i militari hanno rinvenuto 4 grammi di cocaina. Ma non è finita qui. La ricerca delle forze dell’ordine ha permesso anche di sequestrare un notebook marca ‘Dell’ che, dopo i dovuti accertamenti, è risultato rubato dalla Scuola elementare San Filippo in occasione di un furto avvenuto nel novembre 2016. Il 28enne quindi, oltre che della detenzione di droga, si è trovato a rispondere anche del reato di ricettazione del pc, che i carabinieri hanno subito restituito al dirigente scolastico Massimo Belardinelli.

share

Stampa