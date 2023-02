fsc/sat/gsl

Il pericolo hacker preoccupa e coinvolge sempre di più le piccole e medie imprese italiane. Una su quattro è stata colpita da problemi relativi alla sicurezza informatica, e il 52% destinerà nel 2023 risorse per mettere al riparo i propri dati, per un investimento complessivo di quasi 470 milioni di euro. È quanto emerge da un sondaggio condotto da SWG per Confesercenti sulle Pmi tra i 10 ed i 50 dipendenti.