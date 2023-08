Perdono di Assisi 2023, si rinnova il dono della salvezza | Foto - Tuttoggi.info

“Accogliamo il dono della salvezza e lo testimoniamo attraverso la nostra vita, che qui può essere fatta nuova. Sì, perché il Perdono non è un bene a consumo privato, ma è per tutti, perché cresca la comunità dei redenti, la Chiesa, e per diffondere tra tutti gli uomini e donne di buona volontà il buon profumo di Cristo, attraverso gesti concreti di riconciliazione e di pace, che tengano desta la speranza, in un tempo che la invoca in tanti modi. Buon Perdono”. Si è aperta così, con le parole di padre Massimo Fusarelli, la due giorni del Perdono di Assisi 2023.

Le celebrazioni si sono aperte martedì 1 agosto con il “Perdono degli assisani”, antica tradizione che prevede il pellegrinaggio a piedi dal centro della città fino a Santa Maria degli Angeli e che è stata organizzata dalla diocesi di Assisi – Nocera – Gualdo. A seguire la solenne celebrazione del Perdono presieduta appunto da padre Fusarelli e la processione di “Apertura del Perdono di Assisi 2023”: chiamata così perché, fino a mezzanotte di oggi, l’Indulgenza plenaria concessa alla Porziuncola quotidianamente si estende a tutte le chiese parrocchiali sparse nel mondo e anche a tutte le chiese francescane.

Alle ore 19 i primi vespri sono stati presieduti dal vescovo Sorrentino; al termine l’offerta dell’incenso da parte del sindaco di Assisi, Stefania Proietti. La tradizionale veglia di preghiera serale è stata guidata da padre Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena. Oggi sono tante le celebrazioni religiose, tra cui quella solenne delle 11.30 presieduta dal neo cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme e quelle in programma nel pomeriggio alle 16.30 e alle 18. Sempre oggi pomeriggio, inoltre, i giovani e le famiglie della 41a Marcia Francescana “Oggi con me in Paradiso”, provenienti da tutte le regioni d’Italia e da alcune nazioni estere, dopo una settimana di cammino varcheranno la porta della Porziuncola. Il ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, padre Francesco Piloni OFM, presiederà alle ore 19 i vespri solenni del Perdono di Assisi 2023. (Le foto della gallery sono tratte dalle pagine Facebook dei Frati Minori di Assisi, della diocesi di Assisi e del sindaco Proietti).